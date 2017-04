Actualidade

O banco angolano BNI Europa divulgou hoje que terá apresentado a maior taxa de crescimento em Portugal, ao ver, por exemplo, a base de depósitos aumentar de 2015 para 2016 em quase 5.200%, para 262,2 milhões de euros.

De acordo com informação divulgada pela instituição financeira com sede em Lisboa, controlado pela casa mãe, o angolano Banco de Negócios Internacional (BNI), o ano de 2016 "foi caracterizado pelo crescimento significativo da atividade do BNI Europa", que se traduziu "no incremento dos ativos em 263%", que ascenderam a 362 milhões de euros.

Em contrapartida, o banco refere que a sua estratégia de negócio assenta nas "plataformas digitais", admitindo que funcionam em Portugal com um "reduzido número de colaboradores", que não ultrapassa os 43.