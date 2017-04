Síria

A Rússia afirmou hoje que a aviação síria bombardeou na terça-feira, durante uma hora, um depósito de armas dos rebeldes onde estava uma fábrica de produção de armas "tóxicas".

"Segundo os meios russos de controlo do espaço aéreo, ontem [terça-feira], entre as 11:30 e as 12:30, hora local, a aviação síria bombardeou na zona de Khan Cheikhoun um grande depósito de armamento dos terroristas (...). Na zona desse depósito encontrava-se uma fábrica para produção de minas com substâncias tóxicas", informou o porta-voz do Ministério de Defesa russo, Igor Konashenkov.

A Rússia negou na terça-feira que a sua aviação tivesse bombardeado a zona e realizado um ataque contra os rebeldes, depois de o Observatório Sírio para os Direitos Humanos ter denunciado um ataque químico que causou a morte de 72 pessoas.