Cerca de 85% dos portugueses com mais de 65 anos consome sal em excesso, segundo um estudo da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP), a cujos resultados finais a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com a professora Teresa Amaral, coordenadora do projeto, esta percentagem da população "consome mais de cinco gramas de sal por dia, valor máximo diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)".

Este é um dos resultados finais do projeto Nutrition UP 65, cujo objetivo foi avaliar o estado nutricional dos portugueses com mais de 65 anos e aumentar o conhecimento dos profissionais de saúde, criando mudanças a médio e longo prazo na vida da população idosa.