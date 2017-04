Actualidade

Um sismo de magnitude de 6,1 sacudiu hoje o nordeste do Irão, perto da cidade de Mashaad, matando uma pessoa, informou a televisão pública iraniana.

De acordo com a rádio estatal iraniana, o epicentro do abalo situou-se no distrito de Sefid Sang, uma remota área montanhosa onde vivem cerca de cinco mil pessoas, a 80 quilómetros a sudeste da cidade santa de Mashaad.

A agência noticiosa semi-oficial Fars indicou que cinco pessoas ficaram feridas e o serviço telefónico, móvel e terrestre, foi afetado pelo sismo.