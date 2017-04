Síria

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu hoje uma "investigação clara" para "eliminar todas as dúvidas" sobre a autoria do ataque químico contra Khan Cheikhoun, no norte da Síria, e que provocou a morte a 72 pessoas.

"Creio que necessitamos de uma investigação clara para eliminarmos todas as dúvidas e precisamos que a responsabilidade tenha como base os resultados dessa investigação", disse António Guterres antes da conferência internacional sobre a Síria em Bruxelas.

O bombardeamento químico, na terça-feira, em Khan Cheikhoun, no norte da Síria, fez 72 mortos, entre os quais vinte crianças, informou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.