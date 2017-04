Actualidade

Delegações de Timor-Leste e da Austrália reuniram-se, no final de março, com a Comissão de Conciliação nos Estados Unidos para resolver as diferenças sobre as fronteiras marítimas no Mar de Timor, divulgou hoje o tribunal de arbitragem.

Estas reuniões, confidenciais, decorreram em Washington e "são parte de um diálogo estruturado no contexto de conciliação entre Timor-Leste e a Austrália e estão a ser desenvolvidas no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e sob os auspícios do Tribunal Permanente de Arbitragem", referiu, em comunicado, o tribunal, com sede em Haia, na Holanda.

Entre 26 e 31 de março, "a Comissão reuniu-se com ambas as partes para abordar as suas posições de negociação e procurar identificar possíveis áreas de entendimento", adiantou o comunicado.