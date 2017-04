Actualidade

O projeto de requalificação da Torre dos Clérigos, no Porto, e um mestrado em análise estrutural de monumentos, coordenado pela Universidade do Minho, em Guimarães, estão entre os vencedores do Prémio da União Europeia para o Património Cultural/Prémios Europa Nostra.

O anúncio dos 29 vencedores, de 18 países, incluindo a Suíça e a Turquia, foi feito hoje, e a cerimónia de entrega dos prémios acontece no dia 15 de maio, em Turku, na Finlândia, quando serão conhecidos os sete distinguidos com o Grande Prémio Europa Nostra, no valor de 10.000 euros cada, e o vencedor do Prémio do Público, resultante da votação 'online', em http://vote.europanostra.org/.

O projeto português de requalificação da Igreja e da Torre dos Clérigos venceu na categoria Conservação, enquanto o Mestrado em Análise Estrutural de Monumentos e Construções Históricas, um projeto europeu coordenado pela Universidade do Minho, em Guimarães, está entre os vencedores na categoria Educação, Formação e Sensibilização.