Actualidade

A Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT) registou nos primeiros três meses do ano 50 acidentes de trabalho mortais ou graves, a maioria no mês de janeiro, segundo dados oficiais.

Os dados da ACT, atualizados na terça-feira, dia em que uma explosão em Lamego numa fábrica de pirotecnia provocou cinco mortos e três desaparecidos, indica que este ano foram registados 20 acidentes de trabalho mortais e 30 graves.

Nos últimos três anos, a ACT registou mais de 400 acidentes de trabalho com vítimas mortais.