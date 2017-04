Actualidade

Portugal e Luxemburgo assinaram hoje cinco acordos de cooperação bilateral, nas áreas da ciência e tecnologia espacial, turismo, empreendedorismo e promoção da língua portuguesa, no âmbito da visita oficial do primeiro-ministro, António Costa, ao Grão-Ducado.

Na presença do chefe do Governo português e do primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, membros dos dois executivos assinaram ao final da manhã, no ministério de Estado do Luxemburgo, os memorandos de entendimento que visam reforçar a cooperação bilateral entre os dois países em diversos domínios.

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, assinou com o seu homólogo luxemburguês, Étienne Schneider, dois memorandos: um para a promoção do empreendedorismo e da cooperação económica e empresarial, focado sobretudo nas 'startups'; e outro com vista a instituir uma maior cooperação institucional no domínio do turismo, aproveitando a intensificação das rotas entre os dois países, uma grande população de imigrantes de Portugal no Luxemburgo e as potencialidades turísticas de ambos os destinos.