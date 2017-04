Actualidade

Setenta e cinco operacionais estão hoje a tentar encontrar as três pessoas desaparecidas na sequência das explosões registadas na terça-feira numa fábrica de pirotecnia de Lamego, disse o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

Em declarações aos jornalistas às 10:30, Jorge Gomes explicou que se mantém a mesma situação de terça-feira à noite, com cinco corpos encontrados - que ainda não foram identificados - e três pessoas desaparecidas.

"Os 75 operacionais que se encontram no terreno estão a fazer pesquisas numa área bastante grande. A explosão foi de uma dimensão fora do normal e obriga a que tenha de ser batida uma área bastante grande para tentarmos ver se encontramos as três pessoas desaparecidas", referiu.