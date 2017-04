Actualidade

As cerca de três dezenas de fábricas de pirotecnia existentes no país cumprem a legislação devido à fiscalização apertada a que são sujeitas, assegurou hoje o presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Pirotecnia e Explosivos (APIPE).

"Do nosso conhecimento, todas as fábricas estão a cumprir a lei até porque recentemente, nos últimos 12, 13, 14, 15 anos, foram encerradas muitas fábricas porque não cumpriam a lei, as que restam estão obviamente a cumprir a lei", explicou Carlos Macedo em declarações à Lusa.

Cinco pessoas morreram na terça-feira na sequência de várias explosões numa fábrica de pirotecnia e três outras encontram-se desaparecidas.