Espetáculo

Joaquim Monchique protagoniza uma nova versão da comédia Mais Respeito que sou tua Mãe, que está em cena no Auditório dos Oceanos, do Casino Lisboa.

A mãe de família e dona de casa mais desesperada da Baixa da Banheira está de volta. Esmeralda Bartolomeu contínua a sua luta pela sobrevivência no caos de um seio familiar onde tem de lidar com um marido desempregado que só tem apego a futebol, um sogro de 80 anos tão ou mais viciado à marijuana que o seu filho mais novo, uma filha adolescente com um comportamento sexual mais desenvolvido que o seu e um filho mais velho que é gay.

Joaquim Monchique é Esmeralda Bartolomeu e assina, também, a encenação e adaptação de uma das peças de maior sucesso na Argentina, de autoria de Hernán Casciari.

Na sua estreia em 2010, “Mais Respeito Que Sou Tua Mãe” foi um êxito de bilheteira em Portugal e foi visto por mais de 35 mil espectadores.

Horário: quinta, sexta e sábado, a partir das 21h30, e domingo, às 16h30

Preço: €12 a €16