Concerto

Já na reta final da sua digressão europeia, Macy Gray prepara-se para dar dois verdadeiros espetáculos em Portugal.

Os concertos estão agendados para hoje na Casa da Música, no Porto e para amanhã, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Vozes como as de Macy Gray surgem muito raramente e normalmente marcam gerações, pelo poder e pelo carácter que apresentam.

A de Macy já foi nomeada cinco vezes para Grammys e foi comparada a Billie Holiday.

Contudo, a sua voz é um património singular, precioso e raro, que pode ser ouvido em seis álbuns de soul e R&B.

A Portugal, Macy Gray traz uma longa tradição de música, com a sua bagagem pessoal que arrancou em 1999 com o álbum On How Life Is e se estende até ao novo Stripped, um disco que mereceu rasgados elogios do site de referência All About Jazz.

Prepare-se para duas noites de canções perfeitas, numa voz cheia de alma.

Porto

Casa da Música | 5 de abril, às 21h

Preço: €35

Lisboa

Centro Cultural de Belém | 6 de abril, às 21h

Preço: €20 a €60