Actualidade

Pelo menos sete pessoas morreram e mais de uma dezena ficaram feridas hoje, depois de uma explosão de um carro armadilhado, no centro de Mogadíscio, Somália, disseram fontes da polícia e administrativa.

"Sete civis foram mortos na explosão e há mais de dez feridos", disse à imprensa um porta-voz da capital somaliana, Abdifatah Omar Halane.

A explosão, causada por um carro armadilhado, ocorreu nas imediações do Ministério da Segurança Interior, no centro de Mogadíscio, de acordo com um responsável da polícia, Mohammed Ibrahim.