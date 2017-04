Brexit

O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje uma resolução que define as condições para poder aprovar o futuro acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), com foco no respeito pelos direitos dos cidadãos.

Na resolução, aprovada por 516 votos a favor, 133 contra e 50 abstenções, os eurodeputados requerem o tratamento equitativo dos cidadãos dos 27 Estados-membros da UE que residem no Reino Unido e dos cidadãos britânicos que residem no bloco europeu, defendendo que "deve ser conferida uma prioridade máxima aos interesses destes cidadãos no processo de negociação".

O PE quer que o estatuto e os direitos destes cidadãos fiquem sujeitos aos princípios da "reciprocidade, equidade, simetria e não-discriminação".