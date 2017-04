Óbito

Virgílio Varela, o capitão que liderou a coluna militar do malogrado "golpe das Caldas", dois meses antes do 25 de Abril de 1974, morreu na terça-feira aos 79 anos, disse hoje à agência Lusa uma fonte familiar.

Após o golpe falhado, e por ter liderado a única força que marchou sobre Lisboa, Virgílio Luz Varela foi detido e estava na Casa de Reclusão da Trafaria quando o Movimento das Forças Armadas (MFA) derrubou o governo de Marcello Caetano e o Estado Novo, a 25 de abril de 1974.

Libertado no próprio dia, comandou operações militares nas ruas de Lisboa, ainda durante o golpe de Estado que levou à instauração da democracia, como lembra o Manuel Bernardo no seu livro "Marcello e Spínola: a Ruptura. As Forças Armadas e a Imprensa na Queda do Estado Novo. Portugal 1973-1974".