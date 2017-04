Actualidade

O Parlamento Europeu aprovou hoje, com 681 votos a favor, uma ajuda financeira no valor de 3,9 milhões de euros para a Madeira, na sequência dos incêndios florestais que assolaram a ilha no verão passado.

Em comunicado, aquele organismo afirma que "aprovou hoje a proposta de mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) para prestar assistência a Portugal na sequência dos incêndios florestais na Madeira, em agosto do ano passado".

"O montante total da ajuda é de 3,9 milhões de euros" e foi aprovado "em plenário, por 681 votos a favor, 11 contra e três abstenções", acrescentou.