Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, deixou hoje um apelo aos portugueses com direito de voto no Luxemburgo para que se inscrevam nos cadernos eleitorais, de modo a poderem votar nas eleições autárquicas de outubro próximo no Grão-Ducado.

No final de uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo luxemburguês, Xavier Bettel, e quando ambos já se preparavam para deixar a sala, António Costa disse que "queria aproveitar para fazer um apelo, em francês e em português", dirigido aos portugueses que residem no Luxemburgo, no sentido de participarem na vida política do Grão-Ducado.

"Todos os portugueses que vivem no Luxemburgo e que podem participar nas eleições locais de outubro próximo devem inscrever-se até ao próximo dia 13 de julho para que possam votar e participar nas eleições autárquicas que terão lugar aqui este ano no Luxemburgo", disse, primeiro em francês e depois em português, o primeiro-ministro, que realiza hoje uma visita oficial ao Grão-Ducado, acompanhado de vários membros do Governo.