A política de juros nulos do Banco Central Europeu (BCE) é criticada num relatório do conselho de assessores do ministério da Economia alemão, composto por 25 economistas, que alerta para os perigos da mesma.

Os juros nulos, ou próximos de zero, explicam os economistas alemães, reduzem radicalmente as possibilidades de ganhos das instituições financeiras, o que é especialmente grave se se tem em conta a crise que atravessou o setor bancário.

O relatório foi apresentado hoje pelo presidente do conselho de assessores do ministério da Economia alemão, Hans Gersbach, e pelo diretor, Martin Hellwig, catedrático da Universidade de Bona, que coordenou a realização do documento.