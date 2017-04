Actualidade

O cravista e maestro finlandês Aapo Häkkinen vai dirigir um "Concerto para a paz", com a orquestra Os Músicos do Tejo, a decorrer no dia 13 de abril, no grande auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

O concerto liderado pelos três intérpretes - o maestro Aapo Häkkinen e os fundadores d'Os Músicos do Tejo, Marco Magalhães e Marta Araújo - está marcado para as 21:00 e inclui obras dos compositores barrocos Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi e Claudio Monteverdi, além dos renascentistas Guillaume Dufay e Tomás Luis de Victoria e do contemporâneo Arvo Pärt.

Aapo Häkkinen iniciou os estudos de cravo aos 13 anos de idade, na Academia Sibelius, em Helsínquia, estudou com o cravista Bob van Asperen, no Conservatório de Amesterdão, com Pierre Hantaï, em Paris, e foi orientado pelo musicólogo, cravista e regente holandês Gustav Leonhardt.