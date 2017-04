Actualidade

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais português disse hoje em Macau que o regime de notificação eletrónica, que pode substituir os representantes fiscais, é uma medida "muito importante para as comunidades".

Fernando Rocha Andrade reuniu hoje com os Conselheiros das Comunidades Portuguesas do Círculo China, Macau e Hong Kong no âmbito de uma visita iniciada na segunda-feira às duas regiões administrativas especiais chinesas.

"Um dos obstáculos que as pessoas com interesses patrimoniais em Portugal, mas que residem no estrangeiro, hoje em dia têm, é a necessidade de um representante fiscal quando alteram as moradas e, por vezes, isso cria um conjunto de complicações burocráticas", disse aos jornalistas após a reunião.