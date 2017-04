Actualidade

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, foi hoje nomeado para uma das vice-presidências da UEFA pelo pelo líder do organismo, Aleksander Ceferin, disse hoje à agência Lusa o diretor de comunicação da entidade.

Segundo Pedro Pinto, Fernando Gomes vai integrar a "nova estrutura" do Comité Executivo, encabeçada por Alexander Ceferin, que terá um primeiro vice-presidente, que será o número dois do esloveno.

Fernando Gomes vai ser um dos outros quatro vice-presidentes da UEFA, ficando com "a pasta do relacionamento com os clubes, uma responsabilidade muito importante".