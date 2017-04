Actualidade

O guitarrista António Chainho abre o ciclo "Um músico, um Mecenas", do Museu da Música, no próximo dia 13 de maio, com um concerto em que interpretará peças suas, numa guitarra portuguesa construída em 1959 por Joaquim Grácio.

O Museu da Música, que anunciou hoje a programação deste ciclo, diz que "estes concertos são autênticas viagens à [sua] coleção, conduzidas por grandes intérpretes nacionais e internacionais, que atuam 'pro bono', e dão a conhecer os instrumentos através de concertos comentados e de uma contextualização histórica estendida, muitas vezes, ao repertório escolhido".

"A interpretação, a necessária manutenção dos instrumentos musicais e a comunicação da história de cada um deles são fatores intimamente ligados" a este ciclo, e resultam de "uma ação concertada entre o Museu da Música e os Mecenas do ciclo, músicos, construtores/restauradores e outros parceiros".