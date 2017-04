Actualidade

O Museu da Música, em Lisboa, anunciou hoje que um cravo Antunes, datado de 1789, se "estreia" em novembro, no âmbito do ciclo "Um músico, um Mecenas", que tem início em maio.

"O cravo é estreado este ano, ou seja, a partir de novembro haverá dois cravos Antunes 'tocáveis', no museu, os únicos existentes em Portugal desta época, com possibilidade de serem usados em recitais: um de 1758, que também faz parte do espólio do museu, e este, da mesma oficina, datado de 1789", disse à agência Lusa fonte do museu.

O cravo Antunes de 1789 vai ser restaurado por Geert Karman, que tem oficina em Cascais, e que já restaurou outros instrumentos históricos do museu assim como o pianoforte do Palácio Queluz.