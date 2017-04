Estudo

Nesta tabela internacional, o português Cristiano Ronaldo bate o arqui-rival Lionel Messi, mas ainda assim fica apenas no terceiro posto com os seus mais de 877 mil quilómetros viajadps, mais 44 mil que o argentino ao serviço do FC Barcelona. CR7 ganha 375,44 euros e marca seis golos por quilómetro. O primeiro lugar do pódio vai para o guarda-redes espanhol Iker Casillas, que já fez 908 mil kms na sua carreira de quase 20 anos. Mas só ganha 118,91 €/Km. Em segundo lugar está Xavi Hernandez.€.

Outros dados interessantes do estudo: Raul é o futebolista mais viajado de todos os tempos e Pelé é o jogador com o maior rácio de golos marcados – 15.92 – por cada 10 mil km percorridos. Carlos Tevez is é o atleta melhor pago, auferindo por cada quilómetro 956.83 €.