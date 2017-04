Série

Prison Break marcou – numa espécie de movimento no qual também se insere Perdidos, estreada um ano antes – o início daquilo a que poderemos chamar “a era das séries”. Foi em 2005 que ficámos a conhecer Michael, o jovem de olho claro e alma negra, então numa elaborada admissão numa prisão e tentativa de fuga para libertar o irmão. Sim, o genérico mostrando as tatuagens/mapa de fuga, o elenco coeso e o argumento em tensão, repleto de cliffhangers, fizeram história. Seguiram-se quatro alucinantes temporadas. E a revelação do enigmático protagonista Wentworth Miller sobre ter sido obeso na adolescência, com tendências suicidas e reprimido sexualmente.

Esta noite, às 22h15, a Fox promove o regresso do herói, sete anos volvidos depois de lhe perdermos o rastro. Serão apenas nove episódios mas nesta fase da história, , filmada em Marrocos, surgem provas sugerindo que Michael poderá estar vivo. O irmão Lincoln (Dominic Purcell) e Sara (Sarah Wayne Callies), a mulher de Michael até à sua suposta morte, reúnem-se para engendrarem a maior fuga de sempre à medida que três dos fugitivos mais importantes de Fox River – Sucre (Amaury Nolasco), T-Bag (Robert Knepper) e C-Note (Rockmond Dunbar) – são chamados para a ação.