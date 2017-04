Actualidade

Cerca de uma centena de trabalhadores do grupo Aucham manifestou-se hoje em Lisboa, junto à sede da empresa, para exigir aumentos salariais, a regulamentação do horário de trabalho e o cumprimento do contrato coletivo.

Pelas 11:15, os manifestantes empunhavam bandeiras e faixas da CGTP, central sindical, e do CESP, sindicato dos trabalhadores do comércio, escritórios e serviços, enquanto gritavam palavras de ordem como "Queremos trabalhar mas queremos ganhar".

A concentração contou com a presença do secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, que defendeu que a empresa não pode ignorar as reivindicações dos trabalhadores, quando regista elevados lucros e se candidata a prémios de responsabilidade social.