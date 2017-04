gastronomia

O Eleven Madison Park, de Nova Iorque, sagrou-se hoje como o melhor restaurante do Mundo de 2017 na classificação da "50 Best".

Dirigido pelo 'chef' suíço Daniel Humm, o restaurante contemporâneo nova-iorquino ficou à frente do vencedor do ano passado, o italiano Osteria Francescana, de Modena, e o catalão El Celler De Can Roca, em Girona (Espanha).

"Estou muito contente. Estou muito orgulhoso por ter conseguido [este prémio]. Quando comecei a cozinhar, há 25 anos, nem nos meus sonhos mais loucos imaginava chegar aqui", declarou o grande vencedor da classificação, Daniel Humm.