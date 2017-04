Actualidade

O Ministério Público decidiu instaurar um inquérito ao incidente que envolveu um polícia do Corpo de Intervenção da PSP e um adepto, antes do jogo de futebol entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, no sábado.

"O Ministério Público decidiu instaurar inquérito. Encontra-se em investigação no Departamento de investigação e Ação Penal de Lisboa", respondeu o gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República a uma questão colocada pela agência Lusa.

Também a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) e a direção nacional da PSP decidiram, na segunda-feira, abrir um processo disciplinar relacionado com a intervenção da PSP junto de adeptos.