Actualidade

Daniel Barbosa é o substituto de Ricardo Chéu no comando técnico do Freamunde, da II Liga de futebol, revela o clube na sua página oficial no Facebook.

O novo técnico transita assim do cargo de adjunto do clube que sempre representou, inclusive como jogador.

Esta será a primeira experiência de Daniel Barbosa enquanto técnico principal, numa altura em que o Freamunde ocupa a 20.ª posição da II Liga com 35 pontos.