Papa

O dispositivo especial de proteção e socorro para a visita do papa a Fátima, em maio, vai envolver 668 operacionais, podendo este número ser aumentado com mais 312, caso aconteça alguma situação de exceção, foi hoje anunciado.

O dispositivo de proteção e socorro da "Operação Fátima 2017" para a visita do papa Francisco ao santuário foi hoje apresentado na Autoridade Nacional de Proteção Civil, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O comandante nacional de proteção e socorro, Rui Esteves, adiantou que o dispositivo estará ativo a partir das 10:00 do dia 10 de maio e será desativado às 20:00 do dia 14, tendo neste período diferentes níveis de envolvimento de meios.