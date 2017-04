Papa

O Presidente da República disse hoje que, tal como o Governo, está particularmente confiante na operação da Autoridade Nacional de Proteção Civil para a visita do papa, tencionando estar em Fátima entre 11 e 13 de maio.

No discurso de apresentação do dispositivo de proteção e socorro da "Operação Fátima 2017" para a visita do papa Francisco ao santuário, que decorreu na Autoridade Nacional de Proteção Civil, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "quer o Governo - aqui representado - quer o Presidente da República, estão particularmente confiantes em mais uma intervenção desta autoridade".

"Eu terei oportunidade de acompanhá-la de perto, até porque tenciono estar em Fátima na noite de dia 11, portanto acompanharei de perto tudo o que se for passando do dia 11 para o dia 12, ao longo do dia 12, do dia 12 para o dia 13 e ao longo do dia 13. No caso do dia 12, como do dia 13, também lá estará o senhor primeiro-ministro", revelou.