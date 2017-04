Novo Banco

A agência de notação financeira Moody's reviu em baixa o 'rating' da dívida sénior do Novo Banco, justificando a decisão com a operação de troca de obrigações que integra a operação de venda do banco à Lone Star.

Segundo a Moody's, o corte do ?rating' da dívida sénior de longo prazo do Novo Banco para 'Caa2', sob revisão para nova descida, reflete a expectativa que os detentores de obrigações seniores do banco liderado por António Ramalho vão sofrer perdas com esta operação.

Em causa está a realização de "um exercício de gestão de passivos, sujeito a adesão dos obrigacionistas, que irá abranger as obrigações não subordinadas do Novo Banco e que, através da oferta de novas obrigações, permita gerar pelo menos 500 milhões de euros de fundos próprios elegíveis para o cômputo do rácio CET1" (?common equity tier 1'), anunciado na última sexta-feira pelo Banco de Portugal.