Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje, no Luxemburgo, que existe em Portugal "um quadro legislativo que é bastante claro em matéria das fábricas de pirotecnia", e lembrou que nem todos os problemas se resolvem com alterações à lei.

Em declarações aos jornalistas durante uma visita oficial ao Luxemburgo, António Costa começou por lamentar o acidente "dramático" de terça-feira em Lamego e apresentar condolências às famílias das vítimas mortais.

Questionado sobre as declarações do Presidente da República, que disse ser necessário lidar de forma mais eficiente com a atividade pirotécnica, o primeiro-ministro considerou que a lei já é clara e tem que ser cumprida, sublinhando que é necessário aguardar pelo resultado do inquérito para determinar o que falhou.