A PSP revelou hoje que a empresa de pirotecnia de Avões, Lamego, destruída na terça-feira por explosões que provocaram a morte a seis pessoas, foi inspecionada em 2016, "não tendo sido detetada qualquer desconformidade com a lei".

Seis pessoas morreram e duas mantêm-se desaparecidas desde terça-feira, na sequência de várias explosões que ocorreram na pirotecnia de Avões.

"A empresa Pirotecnia Egas Sequeira, Sociedade Unipessoal, Ld.ª, em que ocorreu o incidente, encontrava-se a laborar ao abrigo de uma autorização provisória do exercício da atividade, por força do previsto no Decreto-Lei n.º 87/2005, de 23 de maio. A referida empresa foi alvo de várias ações de fiscalização pelo Departamento de Armas e Explosivos da PSP, tendo a última ocorrido em 12.04.2016, não tendo sido detetada qualquer desconformidade com a Lei", refere uma nota de imprensa da PSP enviada à agência Lusa.