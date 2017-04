Actualidade

A Associação Tenda interpôs uma ação judicial no tribunal de Lisboa para impugnar a adjudicação da gestão do Centro Cultural Malaposta, em Odivelas, alegando irregularidades no concurso, disse hoje à agência Lusa fonte da associação teatral.

Em julho de 2016, a Câmara Municipal de Odivelas lançou um concurso público para concessionar a gestão do Centro Cultural Malaposta, no qual concorreram nove associações, entre elas a Associação Tenda.

Contudo, em setembro desse ano, a Associação Tenda viria a ser informada que tinha sido excluída do concurso, juntamente com mais cinco concorrentes, por faltar na documentação entregue "uma assinatura digital certificada", irregularidade que a associação contestou na altura.