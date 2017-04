Actualidade

A agenda do Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, terá, até ao final de julho, 72 eventos culturais, com destaque para a Companhia Nacional de Bailado, que apresenta "A Perna Esquerda" de Tchaikovsky, no dia mundial da dança.

A agenda foi revelada hoje e a diretora do Teatro Municipal Baltazar Dias, Sandra Nóbrega, disse que o programa apresentado é "uma forma de aproximar este teatro ao que é feito a nível nacional, com apresentações das programações trimestral".

A Companhia Nacional de Bailado atua a 29 de abril, numa coprodução com a Câmara do Funchal, "num espetáculo de luxo pensado por Tiago Rodrigues e acompanhado ao piano por Mário Laginha", num custo de três euros por bilhete, reflexo da premissa de "ser um espaço de acolhimento de eventos, mas dinamizador e programador".