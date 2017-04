Actualidade

Os trabalhadores da unidade da Figueira da Foz da Navigator Company decidiram hoje, em plenário, avançar com uma greve de 30 horas entre os dias 12 e 13, reclamando aumentos salariais, informou fonte sindical.

A greve, que vai decorrer das 18:00 do dia 12 de abril até às 24:00 do dia 13, surgiu por "falta de resposta" por parte da empresa Navigator Company "às reivindicações dos trabalhadores", disse à agência Lusa José Paixão, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente (SITE) do Centro Norte.

José Paixão recordou que foi desenvolvido um abaixo assinado, que recolheu 652 assinaturas de trabalhadores do complexo da Figueira entre 23 e 29 de março, no qual se solicitava uma resposta da administração "até 04 de abril" e se mostrava a disponibilidade "para continuar a negociar e encontrar soluções para as reivindicações dos trabalhadores".