Atualidade

O secretário de Estado do Ambiente considera difícil mas exequível o cumprimento de metas de reciclagem para 2020 e diz que a aposta é na sensibilização, e admite casos pontuais de recolha porta-a-porta no futuro.

Carlos Martins, questionado pela Agência Lusa a propósito de dúvidas sobre o cumprimento das metas de reciclagem lançadas pela associação ambientalista Zero, afirmou: “não temos razões para ter desde já alguma preocupação” relativamente ao cumprimento das metas.

Também à Lusa, a Zero considerou "altamente questionável" o cumprimento das metas de reciclagem se o Governo não seguir uma "alteração radical" de políticas e medidas. "Ainda há muito caminho a fazer para atingirmos a meta de 50% de reciclagem, em 2020, e, à partida, o cenário [de cumprimento] é altamente questionável", disse Rui Berkemeier, da Associação Sistema Terrestre Sustentável, Zero.

Segundo o secretário de Estado, em 1997 também se dizia que os portugueses não conseguiriam atingir as metas europeias mas foram atingidas. E sendo “sem dúvida difícil” Carlos Martins acredita que agora as metas podem ser cumpridas, assim o queiram os portugueses. “Depende muito mais daquilo que seja o comportamento dos cidadãos e capacidade de sensibilizarmos os nossos cidadãos a terem comportamentos adequados” do que de qualquer estrutura ou de metodologias de recolha, disse.

Rui Berkemeier tinha dito à Lusa que os ecopontos não são solução, defendendo a recolha seletiva porta-a-porta, uma solução que segundo o governante tem sido ponderada e que será avaliada ainda este ano, no âmbito de uma avaliação do Plano Estratégico dos Resíduos Urbanos (PERSU).