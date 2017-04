Atualidade

O Presidente da República disse hoje que, tal como o Governo, está particularmente confiante na operação da Autoridade Nacional de Proteção Civil para a visita do papa, tencionando estar em Fátima entre 11 e 13 de maio.

No discurso de apresentação do dispositivo de proteção e socorro da "Operação Fátima 2017" para a visita do papa Francisco ao santuário, que decorreu na Autoridade Nacional de Proteção Civil, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "quer o Governo - aqui representado - quer o Presidente da República, estão particularmente confiantes em mais uma intervenção desta autoridade".

"Eu terei oportunidade de acompanhá-la de perto, até porque tenciono estar em Fátima na noite de dia 11, portanto acompanharei de perto tudo o que se for passando do dia 11 para o dia 12, ao longo do dia 12, do dia 12 para o dia 13 e ao longo do dia 13. No caso do dia 12, como do dia 13, também lá estará o senhor primeiro-ministro", revelou.

De acordo com o Presidente da República, esta é uma "operação bem mais complexa do que se poderia imaginar". "Há um planeamento atento, um diálogo constante com autarquias, uma confluência de instituições, duas dezenas de instituições que confluem no mesmo espaço e no mesmo período de tempo, numa intervenção complexa e que foi planeada, programada, hoje é apresentada e vai ser meticulosamente executada", detalhou.