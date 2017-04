Actualidade

A Associação Mutualista Montepio Geral deixará de ter 100% do capital social do banco Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) logo que este passe a sociedade anónima, de acordo com os novos estatutos do banco mutualista.

Segundo o texto final dos estatutos aprovados na assembleia-geral desta terça-feira, a transformação da CEMG em sociedade anónima implica que os atuais detentores de títulos do Fundo de Participação da Caixa Económica Montepio Geral passem a ser acionistas do banco.

"Também por efeito da transformação, os anteriores titulares das unidades do Fundo de Participação adquirem a posição de acionistas da Caixa Económica", lê-se no artigo 32.º dos futuros estatutos, disponíveis no portal da Internet do Montepio.