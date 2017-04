Actualidade

Os trabalhadores da NAV - Navegação Aérea de Portugal reúnem-se na quinta-feira em plenário para debater o incumprimento dos compromissos assumidos pelo Governo, anunciou hoje a Comissão de Trabalhadores.

Em comunicado, os representantes dos trabalhadores consideraram que durante a realização do plenário "poderão ser sentidas perturbações no normal funcionamento do serviço de navegação aérea, com eventual impacto nas diferentes operações aeroportuárias do país", mas já fonte oficial da empresa disse à Lusa que "não são expectáveis impactos no tráfego aéreo", uma vez que foram tomadas medidas para minimizar eventuais perturbações.

O plenário geral de trabalhadores da NAV - Navegação Aérea de Portugal, inicia-se pelas 14:30 (hora de Lisboa) e decorre nos vários órgãos operacionais da empresa espalhados pelo continente e ilhas, e foi convocado pela Comissão de Trabalhadores que o justifica com o "facto de os compromissos assumidos pela tutela não estarem a ser cumpridos" e com a "ausência de resposta aos sucessivos pedidos de esclarecimento enviados ao Governo".