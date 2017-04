Actualidade

Os acionistas da Cimpor aprovaram hoje o aumento do capital social da cimenteira, por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até este perfazer o montante de 2.000 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cimpor adiantou que a proposta de aumento do capital do social foi aprovada em assembleia-geral com "637.838.412 votos a favor e 2.226.578 contra".

A assembleia geral deliberou a renovação temporal e ampliação de outros termos da autorização para aumento de capital social a deliberar pelo Conselho de Administração, "por via da correspondente alteração do atual artigo quarto, número três, do contrato de sociedade (...), autorizando a Comissão Executiva a levar a cabo todos os atos necessários ou convenientes à plena execução desta mesma deliberação e sujeitando-se a autorização estatutária concedida" a determinados limites.