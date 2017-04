Actualidade

Os juízes desembargadores do Tribunal da Relação do Porto no processo `Face Oculta´ consideraram, no acórdão, que o sentimento de reprovação social pelos crimes económicos é hoje "especialmente elevado".

"Atualmente, face à grave crise económica que vivenciámos, o sentimento de reprovação social por este tipo de criminalidade é especialmente elevado, tendo surgido a consciência dos efeitos sociais do mesmo e da forma como afeta a generalidade dos cidadãos que são vítimas efetivas do crime, com perdas reais concretas", salientaram.

As condutas de pessoas com responsabilidades públicas que se aproveitam da sua posição para tirarem benefícios para si ou para terceiros não são toleradas pela comunidade, sustentaram.