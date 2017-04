Actualidade

A Misericórdia de Lisboa disse hoje que o facto de estudar as propostas do Governo não significa que as concretize e garantiu que não assumirá "riscos indevidos", no dia em que foi noticiada a possível entrada no banco Montepio.

"Sempre consciente da sua missão e valores, a SCML [Santa Casa da Misericórdia de Lisboa] não entra em aventuras e analisa escrupulosamente todos os eventuais projetos ou investimentos de potencial interesse, nomeadamente propostas apresentadas pela Tutela ou pelo Governo", disse hoje a instituição, no comunicado em que divulgou as contas referentes ao ano passado.

A instituição afirmou ainda que o facto de "estudar e ponderar parcerias não implica necessariamente a sua concretização", e garante que a "Misericórdia de Lisboa nunca assume riscos indevidos, porque não é essa a sua vocação nem é essa a sua natureza" e que o que tem sempre em atenção é a "defesa dos interesses da Instituição e daqueles que dela beneficiam diariamente".