Actualidade

O primeiro Espaço Óbito, onde as pessoas podem tratar, em simultâneo, de assuntos de Finanças, Segurança Social ou seguros, envolvendo um familiar que morreu, vai abrir no Saldanha, em Lisboa, no segundo semestre, informou hoje o Ministério da Justiça.

O balcão de atendimento irá funcionar na terceira Loja do Cidadão de Lisboa, que irá abrir portas no Mercado 31 de Janeiro, no Saldanha.

A medida enquadra-se no plano de modernização da justiça "Justiça +Próxima", hoje focado numa sessão, em Lisboa, no âmbito do ciclo de debates do Programa Nacional de Reformas, com a presença das ministras da Justiça, Francisca Van Dunem, e da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.