Actualidade

O Benfica assegurou hoje a presença na final da Taça de Portugal em futebol, apesar do empate 3-3 em casa com o Estoril-Praia, em jogo da segunda mão das meias-finais.

Os 'canarinhos' adiantaram-se no marcador aos 31 minutos, através de Bruno Gomes, mas o Benfica reagiu de imediato e igualou dois minutos depois, por intermédio de Carrillo. A partida entrou numa toada louca e os estorilistas ainda igualaram a eliminatória, quando passaram para 2-1, com golo de Carlinhos, aos 46, o Benfica virou para 3-2, com tentos de Zivkovic, aos 54, e de Jonas, aos 72, tendo os visitantes voltado ao empate, aos 78, por intermédio de Bruno Gomes.

Depois da vitória na primeira mão por 2-1, o Benfica marca assim presença na final, na qual vai defrontar o Vitória de Guimarães, que na terça-feira afastou o Desportivo de Chaves.