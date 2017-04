Actualidade

O grupo de trabalho da descentralização de competências para as autarquias vai realizar "cerca de 20 audições", de natureza temática, algumas com centenas de participantes, adiantou hoje à Lusa o deputado Pedro Soares.

"Foi decidido fazer um conjunto de audições, mas vamos juntar as entidades da educação, por exemplo, as entidades ligadas à saúde, e assim sucessivamente, e fazer audições de forma temática, para convidar os deputados das respetivas comissões, para também poderem participar", explicou o presidente da comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação.

Segundo Pedro Soares, "serão cerca de 20 audições conjuntas, mas algumas serão grandes audições, nomeadamente as que têm a ver com autarquias, que terão de se fazer na sala do senado, porque será com algumas centenas de pessoas".