Atualidade

A diretora executiva da UNICEF em Portugal, Madalena Marçal Grilo, disse hoje que a pobreza infantil no país ainda é a questão que mais preocupa aquela organização.

"Houve muitos progressos, mas os progressos não foram iguais para todos", afirmou, em declarações à Lusa.

Falando em Fafe, onde hoje participou na homenagem que o evento Terra Justa prestou à UNICEF, Madalena Marçal Grilo assinalou que "a pobreza é multidimensional e às vezes está escondida".

A pobreza, disse, “tem um impacto na vida das crianças, na realização dos seus direitos hoje, mas também no seu futuro” e "as crianças de famílias mais pobres não têm uma série de oportunidades que ajudariam a desenvolver todas as suas capacidades. Elas vão ficar em desvantagem em relação ao futuro, mas também é o país que perde".

A responsável falou também da "grande preocupação" de observar "um país que nem sempre tem sido capaz de aproveitar o potencial do seu capital humano, nomeadamente as suas crianças".

A representante da UNICEF elogiou, por outro lado, o evento que está a decorrer em Fafe e assinalou o protocolo que a autarquia local celebrou com aquela organização para aderir à Rede das Cidades Amigas da Criança.

À Lusa, explicou que a adesão pressupõe um comprometimento da Câmara de Fafe com os valores da UNICEF, de reconhecimento dos direitos da criança, para além de uma cooperação entre as duas organizações.

Também em declarações à Lusa, o presidente da câmara, Raul Cunha, destacou o lado simbólico do protocolo, mas também o cariz efetivo, nomeadamente de contemplar a necessidade de trabalhar em rede com outras instituições do concelho que trabalham com as crianças.