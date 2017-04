Actualidade

Uma embarcação de recreio voltou-se hoje ao largo da praia do Cabedelo, Viana do Castelo, mas os três tripulantes foram "empurrados pela rebentação até à praia" e sofreram "ferimentos ligeiros", disse à Lusa o capitão do porto local.

Em declarações à agência Lusa, Raul Risso adiantou que "os três homens apresentavam sinais de hipotermia, sendo que um deles se encontrava em estado de choque e outro tinha cortes na cara e nos membros inferiores".

Os três homens foram socorridos pela Polícia Marítima e encaminhados para o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.